Se culminó con éxito el escrutinio departamental de la primera vuelta de las elecciones

Tribunal Seccional de Garantías y Vigilancia Electoral del Consejo Nacional Electoral en Boyacá, informó que se culminó con éxito el escrutinio.

Gustavo Toledo, integrante del Tribunal de Garantías en el departamento indicó que durante el proceso hubo total legalidad en los trámites adelantados por los jurados de votación y en los escrutinios municipales.

El acta reportó:

✅Total de votos por candidatos: 657.030

✅Votos en blanco: 10.318

✅Votos válidos: 667.348

✅Votos nulos: 7.360

✅Votos no marcados: 1.622

✅Total de votos: 676.330

Toledo informó además que desde la Comisión de Seguimiento Electoral para la segunda vuelta, se adelantan ajustes logísticos en algunos puestos de votación para que haya la debida participación ciudadana y en un trabajo conjunto con con la fuerza pública se garantice seguridad durante la jornada.

Resaltar el importante aporte que se hizo desde el CNE con la implementación de la App Commitium En Línea y de las capacitaciones adelantadas en varios municipios de Boyacá.