Petro entrega 5.300 hectáreas en Puerto Boyacá y consolida la reforma agraria en el Magdalena Medio

En Puerto Boyacá, un territorio marcado durante décadas por la violencia y el control armado, el presidente Gustavo Petro encabezó la entrega de 5.300 hectáreas a 510 familias campesinas, en su mayoría víctimas del conflicto. El acto, realizado el 23 de abril, convierte simbólicamente al municipio en la “capital de la reforma agraria” en el Magdalena Medio, una región históricamente golpeada por el despojo de tierras y el narcotráfico.

Lea también: Nueva EPS define pagos y activa mesas técnicas para atender la crisis en clínicas de Sogamoso

La entrega incluyó 49 predios recuperados por la Agencia Nacional de Tierras, varios de ellos vinculados a procesos de extinción de dominio o utilizados anteriormente para ocultar activos ilegales. Durante el evento, Petro aseguró que la prioridad de su gobierno es recuperar tierras que fueron apropiadas de manera irregular. “La orden que he dado es seguir dándole prioridad a la recuperación de la tierra ilegalmente tomada (…) para que se la entregue efectivamente al campesinado", afirmó.

El director de la Agencia, Juan Felipe Harman, señaló que con esta entrega ya son más de 19.000 hectáreas adjudicadas en el Magdalena Medio, en municipios como Puerto Berrío, La Dorada y Yondó. Según explicó, estas acciones buscan revertir años de acumulación ilegal de tierras y avanzar en procesos de reparación y construcción de paz en una subregión clave del país.

Lea también: Emergencia en Hospital San Rafael de Tunja por sobreocupación del 200% en urgencias de adultos

Para las comunidades beneficiadas, la entrega representa una oportunidad de reconstrucción económica y social. Líderes campesinos destacaron que los predios permitirán reactivar la producción agrícola y recuperar prácticas tradicionales. A nivel nacional, el Gobierno asegura que la política de tierras ya supera las 700.000 hectáreas gestionadas, en un intento por transformar el acceso a la propiedad rural en zonas que durante años estuvieron ligadas a la guerra y a economías ilegales.

Escuche Caracol Radio en vivo: