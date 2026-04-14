Presidente Petro amenazó con cárcel a alcaldes y gobernadores que no reduzcan impuesto predial
“Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar”, afirmó el presidente Gustavo Petro.
En medio del consejo de ministros de este lunes, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra alcaldes y gobernadores, incluso amenazando con hacerlos llevar a la cárcel por parte de la justicia ante los elevados porcentajes en el aumento del impuesto predial.
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“Ya tienen las órdenes. La comida se libera sí o sí, es la del pueblo y eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. No por orden nuestra porque es de la justicia y del contralor”, dijo.
Asimismo, señaló que quiere hablar con el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, quien “puede suspender de inmediato” a gobernadores y alcaldes.
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“A ver si nos ponemos de acuerdo en algo”, manifestó.
De la misma manera, indicó a la fuerza pública no atacar a los campesinos que bloquean vías en el país.
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“Los campesinos no se golpean o les vamos a sacar los ojos, eso lo hacen los uribistas, no nosotros. Pero se les hace entender, que no se dejen engañar de los falsos”, sostuvo.
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Felipe Lara
Comunicador social y periodista de la universidad Jorge Tadeo Lozano. Inicié mi trayecto en los medios...