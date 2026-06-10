Boyacá, campeón de la Copa Colombia de Taekwondo 2026

Sandra Rodríguez, presidenta de la Liga de Taekwondo de Boyacá, destacó en Caracol Radio el significado de este nuevo logro para el deporte regional. “La Liga de Taekwondo Boyacá escribe una página memorable en este evento Copa Colombia en su versión número 40, consagrándonos como campeón general, obteniendo el primer lugar entre las ligas participantes del país#.

La delegación alcanzó un destacado balance de 14 medallas de oro, 6 de plata, 7 de bronce superando las delegaciones de Bogotá, Cundinamarca, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. “En este importante logro o resultado destaco el compromiso, la disciplina y el esfuerzo conjunto de los deportistas, nuestros maestros entrenadores, la maestra Andrea Ramírez, el maestro Andrés Sánchez, los clubes, los padres de familia que aportan al fortalecimiento de nuestro Taekwondo en el departamento de Boyacá y obviamente eso nos permite ratificar el excelente momento deportivo que atraviesa la liga y la posición de alguna manera de potencia a nivel nacional”.

Boyacá sigue demostrando que no solo se destaca en disciplinas como el ciclismo, sino deportistas brillantes en taekwondo.