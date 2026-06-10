Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

10 jun 2026 Actualizado 23:42

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Tunja

Boyacá, campeón de la Copa Colombia de Taekwondo 2026

Andrea Rodríguez

Tunja
Añadir Caracol Radio en Google

Sandra Rodríguez, presidenta de la Liga de Taekwondo de Boyacá, destacó en Caracol Radio el significado de este nuevo logro para el deporte regional. “La Liga de Taekwondo Boyacá escribe una página memorable en este evento Copa Colombia en su versión número 40, consagrándonos como campeón general, obteniendo el primer lugar entre las ligas participantes del país#.

La delegación alcanzó un destacado balance de 14 medallas de oro, 6 de plata, 7 de bronce superando las delegaciones de Bogotá, Cundinamarca, que ocuparon el segundo y tercer lugar respectivamente. “En este importante logro o resultado destaco el compromiso, la disciplina y el esfuerzo conjunto de los deportistas, nuestros maestros entrenadores, la maestra Andrea Ramírez, el maestro Andrés Sánchez, los clubes, los padres de familia que aportan al fortalecimiento de nuestro Taekwondo en el departamento de Boyacá y obviamente eso nos permite ratificar el excelente momento deportivo que atraviesa la liga y la posición de alguna manera de potencia a nivel nacional”.

Boyacá sigue demostrando que no solo se destaca en disciplinas como el ciclismo, sino deportistas brillantes en taekwondo.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir