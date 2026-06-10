Se realizó la firma de la alianza SanBox IA LaB Boyacá

La secretaria Tic de Boyacá, Sandra Milena Urrutia Pérez, indicó que “es una alianza muy importante para nuestro departamento, logramos dos laboratorios muy interesantes con inteligencia artificial de una empresa que tiene presencia en más de 75 países, la empresa Qualcomm tiene una iniciativa muy bonita que se llama Qualcomm For Good y lo que busca es generar habilidades, capacidades y aplicación de tecnologías disruptivas para que podamos aprovechar todo el potencial que tenemos. Aquí dejamos un laboratorio en el colegio de Boyacá, en su sede de Tunja y en el SENA, en donde es muy importante para la formación de los boyacenses”, señaló la secretaria.

De otra parte, Héctor Marín, gerente de Qualcomm indicó que “con tecnologías desarrolladas por Qualcomm, se están integrando estos laboratorios; por un lado tenemos equipos de cómputo, en donde contamos con equipos, laptops con una alta duración de lo que es la batería, en donde cuentan con conectividad tanto conectividad 5G, conectividad Wi-Fi, y lo más importante la inteligencia artificial en realidad porque con este tipo de equipos van a poder interactuar los estudiantes”.

“Por otro lado tenemos también de tecnologías desarrolladas por Qualcomm a través de lo que se conoce como la red 5G, en una aplicación de acceso inalámbrico fijo, lo que se conoce como Fixed Wireless Access, en donde se está dando esta conectividad ¿Y cuál es la diferencia fundamental? estamos ofreciendo grandes velocidades, muy baja latencia para un mejor desempeño de estos laboratorios de inteligencia artificial, robótica, ciencia de datos y conectividad de alta velocidad se integran para transformar el aprendizaje y generar nuevas oportunidades en el departamento", sostuvo.

El gerente expresó que se eligió Boyacá porque se está dando un buen impulso a través de la secretaria de las Tic, Sandra Urrutia “hemos identificado que Boyacá tiene un buen potencial, al apoyar ese tipo de iniciativas en la región, los propios estudiantes se van a quedar a desarrollar esas tecnologías en las distintas ramas y el impacto será muy bueno en el departamento que en otras ciudades que tenemos en Latinoamérica”, finalizó.