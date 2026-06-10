Conferencia Episcopal pide no utilizar sus mensajes para respaldar posiciones políticas

La Conferencia Episcopal de Colombia emitió un comunicado en el que manifestó su preocupación por la manera en que algunos de sus recientes mensajes han sido difundidos e interpretados en plataformas digitales durante el actual proceso electoral.

A través de un comunicado, la institución señaló que varias publicaciones han sacado de contexto los pronunciamientos de los obispos, llegando incluso a emplearlos para justificar o promover posturas políticas específicas, situación que, según indicó, desvirtúa el propósito original de estos mensajes.

Ampliar Cerrar

La entidad explicó que los comunicados y exhortaciones emitidos por la Presidencia de la Conferencia Episcopal están fundamentados en el Evangelio, la Doctrina Social de la Iglesia y el Magisterio, y tienen como objetivo ofrecer elementos de reflexión para que los ciudadanos participen de manera responsable en la vida democrática. En ese sentido, reiteró que sus intervenciones buscan promover valores como la libertad, el respeto, la reconciliación, el diálogo y la búsqueda del bien común, sin intervenir en la disputa política ni favorecer intereses partidistas.

Ampliar Cerrar

En el comunicado, la Conferencia Episcopal enfatizó que ninguno de sus pronunciamientos pretende respaldar, promover o deslegitimar candidatos, movimientos o proyectos políticos. Asimismo, hizo un llamado a quienes difunden sus mensajes para que respeten el contexto y el contenido integral de los mismos, evitando interpretaciones que puedan generar confusión o profundizar la polarización política que enfrenta el país en la actual coyuntura electoral.

Finalmente, la Iglesia Católica reiteró su invitación a fortalecer un clima de respeto mutuo, serenidad y esperanza durante el proceso democrático, al tiempo que rechazó cualquier forma de violencia, estigmatización o división. Además, recomendó a la ciudadanía verificar la información y consultar los canales oficiales de la Conferencia Episcopal antes de compartir o interpretar públicamente sus comunicados.