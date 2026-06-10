Concejal de Puerto Boyacá renuncia al Partido En Marcha por diferencias ideológicas

El concejal de Puerto Boyacá, Óscar Botero Alzate, presentó este 10 de junio su renuncia irrevocable al Partido En Marcha y al cargo que desempeñaba en el Concejo Municipal, al considerar que la organización política dejó de representar los principios que motivaron su participación en ella. La decisión fue comunicada mediante una carta pública dirigida a la comunidad, en la que aseguró que se trata de una determinación producto de una reflexión sobre el futuro del partido y su responsabilidad frente a los ciudadanos.

En el documento, Botero afirmó que las posturas y lineamientos adoptados recientemente por la colectividad se alejaron de su visión política, basada en el fortalecimiento del orden institucional, la libertad individual, la seguridad ciudadana y el desarrollo económico. «Las posturas y lineamientos adoptados por En Marcha han dejado de representar lo que muchos de nosotros defendíamos cuando decidimos hacer parte de esta organización», expresó el dirigente político al explicar las razones de su salida.

Pese a su retiro de la colectividad, Botero señaló que continuará vinculado a las causas relacionadas con el desarrollo de Puerto Boyacá y la región. El ahora exconcejal agradeció a quienes respaldaron su gestión y aseguró que seguirá trabajando desde otros espacios por el bienestar del territorio, afirmando que su compromiso con la comunidad está por encima de cualquier militancia partidista.