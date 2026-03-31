Pareciera que se estuviera motivando la economía ilegal: MinDefensa sobre relación con Ecuador

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Pareciera que se motivara la economía ilegal: MinDefensa sobre relación Colombia - Ecuador

El Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, afirmó en Hora 20 de Caracol Radio, que las relaciones entre Colombia y Ecuador atraviesan un momento complejo tras recientes cuestionamientos del país vecino sobre una supuesta falta de cooperación en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico.

Desde el Gobierno colombiano se respondió con contundencia, calificando estas declaraciones como una falta de respeto hacia las Fuerzas Militares y las víctimas del conflicto.

El alto funcionario aseguró que las afirmaciones de Ecuador generan sorpresa e incomodidad, especialmente por el historial de Colombia en la lucha contra el narcotráfico.

“Es una falta de respeto con los hombres y mujeres que han perdido la vida, con las viudas y los huérfanos”, señaló, destacando el alto costo humano que ha asumido el país.

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Aumento en incautación de droga en frontera

Según cifras oficiales, Colombia ha intensificado sus acciones en zonas limítrofes, logrando un incremento del 46 % en la incautación de droga entre 2024 y 2025.

Este resultado, explican, es evidencia del fortalecimiento de las operaciones contra el narcotráfico en la frontera con Ecuador.

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Incidente fronterizo elevó la tensión

La tensión reciente también se explica por un incidente en zona fronteriza, donde una bomba lanzada en territorio colombiano terminó impactando en Ecuador tras recorrer aproximadamente 210 metros.

Aunque el hecho ya fue explicado por las autoridades, sigue siendo un punto sensible en la relación bilateral.

Escuche la entrevista completa AQUÍ: