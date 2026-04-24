Motobombas instaladas habrían evacuado más de un millón de metros cúbicos de agua en Montería. Foto: prensa Gobernación de Córdoba.

Montería

La administración departamental informó que la instalación de motobombas en articulación con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), habría permitido la evacuación de más de un millón de metros cúbicos de agua en la margen izquierda de Montería, zona con mayor afectación por las inundaciones registradas el pasado mes de febrero.

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“A través de la instalación de motobombas de alta capacidad —145 caballos de fuerza y capacidad de succión de 65,000 litros por minuto—, se ha logrado la evacuación de más de 1.170.000 de metros cúbicos de agua hacia el río Sinú en el último mes. Estas acciones benefician de manera directa a los habitantes de la vía Leticia - Martinica, así como a las familias del barrio Vallejo y sectores aledaños en la margen izquierda”, sostuvo la Gobernación de Córdoba.

Estas acciones se encuadrarían en el proceso de recuperación temprana que buscarían el retorno a la normalidad en el 100 % del territorio impactado por el paso del frente frío que generó las intensas lluvias en 25 de los 30 municipios del departamento.

“Los trabajos han permitido que predios en Leticia y Martinica, zona rural de Montería, así como zonas residenciales que presentaban niveles críticos de inundación, comiencen a normalizar su estado”, puntualizó la administración departamental.

Tras las labores, Nora Suárez, habitante de la zona rural de Montería, dijo que “estábamos bastante inundados, pero desde que colocaron la motobomba el beneficio ha sido grande porque ya está seco”.

Por su parte, el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, señaló que “no vamos a descansar hasta que cada familia en Vallejo y en toda la margen izquierda recupere su tranquilidad. Hemos dispuesto de toda nuestra capacidad técnica y operativa, trabajando 24 horas al día, porque entendemos que cada minuto cuenta para proteger el patrimonio y la salud de los cordobeses. Juntos salimos de esta”.

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Finalmente, informaron que las autoridades departamentales continuarían monitoreando los niveles de los canales colectores y las zonas de baja cota para prevenir nuevos represamientos. “El llamado a la comunidad es a realizar la disposición adecuada de residuos para evitar la obstrucción de los sistemas de drenaje y garantizar la eficiencia de la maquinaria instalada”, concluyó.

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