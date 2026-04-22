Este es el ‘ranking’ de municipios en máxima alerta ante un posible periodo seco en Córdoba

Montería

La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS) advirtió que los 30 municipios del departamento de Córdoba están en alerta ante la posible llegada del fenómeno de ‘El Niño’. Sin embargo, 16 se encuentran en alerta máxima por la eventual ocurrencia de un intenso periodo seco.

“Según los pronósticos del IDEAM y de las agencias internacionales sobre el fenómeno de El Niño, se habla de que entre el mes de mayo y junio es probable que comencemos a notar el déficit en las lluvias y una consolidación mayor al 90% hacia el mes de septiembre de 2026”, dijo el subdirector de Gestión Ambiental de la CVS, Albeiro Arrieta.

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Frente a las alertas, el funcionario estableció las zonas que generan mayor preocupación, según los datos manejados históricamente en el departamento de Córdoba.

‘Ranking’ de municipios en máxima alerta:

“Si pudiéramos hacer como un ranking de afectaciones, muy seguramente estarían entre los primeros lugares el municipio de Lorica y la margen izquierda, todos los costaneros como Canalete, Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo y San Antero se ven fuertemente impactados. Asimismo, la zona rural de Montería, especialmente hacia la margen izquierda, y en el San Jorge, en municipios como Planeta Rica, Pueblo Nuevo y Buenavista”, reveló el subdirector de Gestión Ambiental de la CVS.

“Hacia la zona de la Sabana encontramos que el cordón indígena, especialmente Chimá, Tuchín, San Andrés de Sotavento y un poco más hacia el norte, Chinú y Sahagún, se ven también fuertemente afectados. Este es un evento que se espera sea de una magnitud entre moderada y fuerte; probable que tengamos afectaciones por doquier”, agregó.

“La Corporación ha enviado instrucciones a los municipios de cómo afrontar esta calamidad, que seguramente va a ser considerable para el departamento de Córdoba y para el resto del país”, concluyó.

En medio de las alertas, las autoridades ambientales han insistido en el uso consciente del agua.