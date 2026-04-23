Anuncian proyecto para mitigar inundaciones en la margen izquierda de Montería

Así empezó el ingreso de agua al humedal Berlín, el pasado mes de febrero en la margen izquierda de Montería. Foto: Caracol Radio/Claudia Hernández.

Montería

Después de casi tres meses de las graves inundaciones que enfrentó Córdoba, el alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, anunció un proyecto que buscaría mitigar futuras emergencias en esta sección del país. Se trataría de tres “piscinas” o pondajes que serían construidas en el humedal Berlín, que abarca 24 hectáreas.

Más información Estas piscinas las vamos a conectar con los canales para darle una mayor capacidad para evacuar las aguas.

“Este espacio se inundó por completo, pero como siempre pensamos a futuro, lo vamos a recuperar. Nos encontramos en la zona conocida como Berlín, margen izquierda de Montería, como a la naturaleza no la podemos parar, vamos a construir tres piscinas, tres pondajes que permitirán retener la mayor cantidad de agua posible para que estas comunas no se inunden. Estas piscinas las vamos a conectar con los canales para darle una mayor capacidad para evacuar las aguas. ”, dijo el alcalde Kerguelén.

“Adicionalmente, a estas 24 hectáreas las vamos a reforestar para que todas estas especies nos ayuden también a amortiguar las aguas y, por supuesto, para tener un paisaje hermoso y así embellecer a Montería. Estos son proyectos verdes, soluciones basadas en la naturaleza, en eso estamos trabajando”, agregó el mandatario municipal.

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Cabe recordar que, a través del humedal Berlín se inundó la zona urbana de la ciudad de Montería desde el pasado 6 de febrero. Días antes de la emergencia, el lugar había sido evacuado, luego de que se construyeran de manera ilegal cerca de 900 cambuches.

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