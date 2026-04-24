Capturan a presunto cabecilla del Clan del Golfo señalado de coordinar homicidios en Montería

Montería

Soldados del Gaula Militar Sinú del Ejército Nacional, en desarrollo de operaciones coordinadas con la Seccional de Investigación Criminal y Judicial (Sijín) de la Policía Nacional, lograron la captura de un presunto cabecilla de la subestructura Javier Yepes Cantero, del grupo armado organizado (GAO) Clan del Golfo, a quien se le conocería como alias ‘Chicharrón’ o ‘Naranjo’. La acción judicial se habría realizado en el barrio Cantaclaro de Montería.

“Las autoridades hicieron efectiva una orden judicial que existía contra este sujeto por el delito de homicidio agravado en concurso heterogéneo con lesiones personales con incapacidad para trabajar o enfermedad”, establecieron las Fuerzas Militares.

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“De acuerdo con las investigaciones, alias ‘Chicharrón’ o ‘Naranjo’ llevaría un tiempo aproximado de 15 años en esta organización delictiva, y tendría como área de injerencia criminal la zona urbana de la capital cordobesa”, agregaron.

Asimismo, se indicó que “este individuo sería el encargado de coordinar los homicidios en la región y tendría bajo su mando a 8 personas, quienes se ocuparían de ejecutar todo tipo de actividades ilícitas, como sicariato, seguridad personal, ocultar armas, amenazas, ataques contra miembros de la Fuerza Pública y cobros extorsivos a los diferentes gremios”.

Tras su captura, el hombre fue dejado a disposición de la autoridad competente para dar continuidad a los trámites y procesos judiciales correspondientes.

“Con este resultado, se logra debilitar la capacidad de ejecutar acciones terroristas y de intimidación por parte del grupo armado organizado Clan del Golfo, impactando favorablemente en la seguridad de la región. De igual manera, con la captura de este cabecilla, la organización delictiva sufre un retroceso para la toma del control ilegal en el terreno con el componente criminal focalizado y financiero, a través de los cuales se fortalecen las economías ilícitas de la subestructura”, puntualizó el Ejército.