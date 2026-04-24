IGAC tendrá hasta diciembre para responder reclamos por avalúos en Lebrija, Santander

Luego de las protestas por el aumento en los avalúos catastrales, autoridades y comunidad llegaron a acuerdos para ajustar los valores en Lebrija.

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) confirmó que ya se revisaron las zonas y se definieron nuevos avalúos, que buscan responder a las inconformidades de los habitantes frente a cobros que no correspondían a la realidad del municipio.

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Con estos cambios, ahora viene es la expedición de una resolución que oficialice los nuevos valores y su incorporación en las bases de datos del municipio.

Este proceso permitirá reliquidar los avalúos y, en consecuencia, ajustar el cobro del impuesto predial. Además, se acordó que la comunidad podrá presentar reclamaciones de manera más ágil.

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Pues, el IGAC se comprometió a responder estas solicitudes hasta el 31 de diciembre de este año, con acompañamiento técnico del departamento y la Alcaldía para facilitar el proceso.

El próximo 6 de mayo habrá una nueva mesa de trabajo y luego se hará una jornada en Lebrija para explicar cómo quedaron los avalúos por zonas y los precios por hectárea.

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Este acuerdo también facilitará las reclamaciones de la comunidad y establece un procedimiento administrativo para la implementación de los nuevos valores.