La Unab rechazó asesinato de periodista Cristian Herrera en Cúcuta: era egresado de esta universidad.

Bucaramanga

Tras el asesinato del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga de donde era egresado, lamentaron y rechazaron este hecho violento que enlutó el gremio periodístico en el país y piden garantías para el desarrollo de esta labor en todos los territorios.

“El crimen de un reportero constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”, indicó la universidad a través de un comunicado.

En este mismo documento también hacen un llamado al Estado para que se brinden todas las garantías a los comunicadores sociales y periodistas y que se intensifique también la investigación que ayude a dar con los responsables de este hecho violento y que no vaya a quedar en impunidad.

“La Universidad UNAB, como institución comprometida con la formación de comunicadores sociales y periodistas, reconocemos en Cristian Hernando un ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y servicio a la sociedad. Su trabajo denunciando hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país debe ser un faro que inspire a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación”, enfatizan en el documento.

Desde la institución educativa enviaron su mensaje de solidaridad a la familia de Herrera y a sus colegas e insisten en el llamado para que se defienda la libertad de expresión.