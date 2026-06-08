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08 jun 2026 Actualizado 14:39

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La Unab rechazó asesinato de periodista Cristian Herrera en Cúcuta: era egresado de esta universidad

Hacen un llamado al Estado para que se den garantías para el ejercicio del periodismo en el país.

La Unab rechazó asesinato de periodista Cristian Herrera en Cúcuta: era egresado de esta universidad.

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Tras el asesinato del periodista Cristian Herrera en la ciudad de Cúcuta, desde la Universidad Autónoma de Bucaramanga de donde era egresado, lamentaron y rechazaron este hecho violento que enlutó el gremio periodístico en el país y piden garantías para el desarrollo de esta labor en todos los territorios.

“El crimen de un reportero constituye un atentado contra la libertad de expresión, el derecho ciudadano a estar informado y los principios democráticos que sostienen nuestra sociedad”, indicó la universidad a través de un comunicado.

En este mismo documento también hacen un llamado al Estado para que se brinden todas las garantías a los comunicadores sociales y periodistas y que se intensifique también la investigación que ayude a dar con los responsables de este hecho violento y que no vaya a quedar en impunidad.

“La Universidad UNAB, como institución comprometida con la formación de comunicadores sociales y periodistas, reconocemos en Cristian Hernando un ejemplo de valentía, compromiso con la verdad y servicio a la sociedad. Su trabajo denunciando hechos relacionados con corrupción y violencia en la región nororiental del país debe ser un faro que inspire a las nuevas generaciones de profesionales de la comunicación”, enfatizan en el documento.

Desde la institución educativa enviaron su mensaje de solidaridad a la familia de Herrera y a sus colegas e insisten en el llamado para que se defienda la libertad de expresión.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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