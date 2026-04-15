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15 abr 2026 Actualizado 01:08

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Bucaramanga

“Las soluciones deben ser del Área Metropolitana”: Gob. de Santander por protestas en Piedecuesta

La entidad es el gestor catastral en este municipio a diferencia de los demás en donde se mantenían las protestas.

“Las soluciones deben ser del Área Metropolitana”: Gob. de Santander por protestas en Piedecuesta. Foto: Suministrada.

“Las soluciones deben ser del Área Metropolitana”: Gob. de Santander por protestas en Piedecuesta. Foto: Suministrada.

“Las soluciones deben ser del Área Metropolitana”: Gob. de Santander por protestas en Piedecuesta. Foto: Suministrada.

Bucaramanga

Luego de que se llegara a un acuerdo entre las comunidades y el Gobierno Nacional por el incremento del avalúo catastral se mencionó también el caso del municipio de Piedecuesta en donde también habían protestas pero el IGAC no era el gestor catastral.

El gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, se refirió a la situación en el municipio garrotero y aseguró que los acuerdos que se firmaron este martes no aplican para Piedecuesta pues las negociaciones se hicieron con el gobierno nacional.

"En el caso de los municipios del área metropolitana, el gestor catastral es el Área Metropolitana de Bucaramanga. Por lo tanto, las soluciones deben ir del área metropolitana. Ellos están trabajando en eso, yo creo que van avanzando y esperamos que eso quede funcional en el día de hoy también", señaló el mandatario de los santandereanos.

Así las cosas, aunque las protestas se levantaron en las últimas horas, la solución al problema de Piedecuesta debe ser atendido para el Área Metropolitana y revisar los casos en donde se han presentado incrementos significativos en los avalúos catastrales.

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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