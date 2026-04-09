Alcalde de Lebrija demandó al IGAC por alza en avalúos rurales

El alcalde de Lebrija, Gabriel Martínez, demandó ante el Consejo de Estado la actualización de los avalúos rurales realizada por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), al considerar que está generando un impacto económico en el municipio.

Según el mandatario, tras este ajuste en el valor de los predios, los cobros aumentaron, especialmente en el sector rural, donde las familias dependen de actividades como la agricultura y la ganadería.

“Lo que estamos viendo es un impacto directo en el bolsillo de la gente del campo”, aseguró.

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Desde la Alcaldía advierten que la actualización se aplicó de manera automática y sin tener en cuenta la realidad económica del territorio, lo que estaría generando cobros desproporcionados frente a la capacidad de pago de los habitantes.

La demanda busca que el Consejo de Estado anule la resolución con la que se hizo esta actualización en Lebrija y obligue a revisar el proceso.

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El alcalde insiste en que no se opone a actualizar el catastro, pero sí a que se haga sin un análisis social que evite afectar a las comunidades rurales.

Además, pidió al IGAC revisar de fondo este tipo de procesos para que no solo respondan a criterios técnicos, sino que también tengan en cuenta las condiciones económicas de cada región.

Por ahora, se espera la respuesta del alto tribunal frente a esta acción judicial, que podría marcar un precedente para otros municipios del departamento.