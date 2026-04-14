Hubo acuerdo para levantar los bloqueos viales en Santander

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Tras seis días de paro por los avalúos catastrales, se logró un primer acuerdo entre el Gobierno, el IGAC y los voceros de los campesinos.

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El gobernador de Santander, Juvenal Díaz, explicó que el director del IGAC firmará una resolución para autorizar a las oficinas regionales revisar los ajustes en los avalúos de los municipios que presentan problemas.

Según indicó, ya se realizó un primer ejercicio con Lebrija, epicentro de las protestas de los últimos días. Funcionarios del IGAC regional comenzarán la revisión municipio por municipio.

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Además, señaló que los líderes de las protestas se desplazan hacia Bucaramanga para reunirse con los manifestantes en las vías.

El mandatario aseguró que, una vez se socialice el acuerdo con las personas que se encuentran en los puntos de bloqueo, se espera que se levanten las protestas.

Finalmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aterrizará en Bucaramanga para acompañar la firma de los acuerdos.

El gobernador de Santander estima que hacia las 2 de la tarde finalicen las protestas.