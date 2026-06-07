Más de 500 soldados vigilarán las vías del nororiente durante la temporada de viajes

Más de 500 soldados fueron desplegados en los principales corredores viales del nororiente colombiano como parte del dispositivo “Viaje Seguro, su Ejército está en la vía”, activado con motivo de los próximos puentes festivos y el receso escolar de mitad de año.

La Quinta Brigada del Ejército Nacional informó que el operativo contempla puestos de control ubicados estratégicamente sobre vías nacionales, corredores secundarios y rutas terciarias de Santander, el sur de Cesar y el nordeste antioqueño.

Según la institución, los uniformados realizarán labores de vigilancia, control y acompañamiento permanente con el fin de fortalecer la seguridad de quienes se movilicen por carretera durante esta temporada de alta afluencia de viajeros.

El despliegue también busca prevenir delitos, facilitar la reacción ante cualquier situación que pueda afectar la movilidad y brindar condiciones seguras para el transporte de pasajeros y carga en la región.

El Ejército mantendrá presencia en los principales ejes viales y reiteró el llamado a los ciudadanos para reportar cualquier situación sospechosa a través de las líneas 147 del Gaula Militar y 107 contra el terrorismo.

La institución indicó que el dispositivo se mantendrá activo durante los puentes festivos y el periodo de vacaciones escolares, cuando se espera un incremento en el flujo de viajeros por las carreteras del nororiente del país.