Bloqueos en Santander dejan pérdidas de hasta $120 mil millones diarios

Los bloqueos en Santander ya están pasando factura en la economía del departamento.

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Gremios advierten pérdidas que podrían podrían llegar a 120 mil millones de pesos diarios, en medio de las restricciones en las principales vías, de acuerdo con el Director Ejetutivo de Fenalco Santander, Alejandro Almeyda.

El impacto se siente en varios frentes. De acuerdo con este gremio, “cerca de 60 vuelos han sido cancelados y más de 7.500 pasajeros se han visto afectados, lo que también golpea al turismo y a otras actividades económicas", señalo Almeyda.

Pero uno de los sectores más comprometidos es el avícola. Martha Ruth Velásquez, Directora Ejetuvica de Fenavi Santander, advirtió que hay 57 millones de aves en riesgo y al menos 1.200 granjas sin abastecimiento, por las dificultades para transportar alimento, agua e insumos.

A esto se suma la cadena logística. Según el Comité de Gremios, hay mercancía represada por cerca de 2.700 millones de pesos y pérdidas estimadas en 900 millones, mientras que cerca de 200 camiones diarios no han podido movilizarse por los bloqueos.

Desde la Alianza por Santander, que reúne a varios de estos sectores, insistieron en la urgencia de levantar los bloqueos y avanzar en el diálogo.

“No tiene sentido mantener unos bloqueos que hoy siguen asfixiando la economía de Santander, afectan el abastecimiento y lesionan la movilidad de los ciudadanos”, señalaron en el comunicado.

En medio de este panorama, los gremios reiteran el llamado a encontrar una salida que permita restablecer la movilidad, mientras continúan las protestas por el avalúo catastral en el departamento.