Así operaba banda que robó aceite de palma por más de $1.000 millones en La Lizama

La Fiscalía capturó a siete presuntos integrantes de una estructura delincuencial señalada de participar en al menos nueve robos de cargamentos de aceite de palma en corredores viales de Santander, Cesar y Norte de Santander.

Según la investigación, el grupo conocido como ‘Polisombras’ operaba en sectores como La Lizama. Su modalidad consistía en atravesar vehículos sobre la vía para obligar a los conductores de los carrotanques a detenerse.

La Fiscalía atribuye a esta estructura al menos nueve hechos ocurridos entre 2023 y 2025, que dejaron pérdidas superiores a los 1.000 millones de pesos en cargamentos de aceite de palma.

Una vez inmovilizaban los automotores, intimidaban a los conductores, les quitaban el control de los vehículos y los retenían durante varias horas mientras se concretaba el hurto de la mercancía.

Las capturas se realizaron en La Lizama, Aguachica, San Alberto y Ocaña. Durante los allanamientos fueron incautadas 19 toneladas de aceite de palma, una tonelada de aceite de palma, 600 galones de ACPM, un tractocamión y otros elementos que, al parecer, eran utilizados para almacenar y movilizar los productos hurtados.

A los procesados les imputaron los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, receptación y secuestro simple. Seis de ellos fueron enviados a prisión mientras avanza el proceso judicial.