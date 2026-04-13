“No hay que crear más discordia”: Alcalde de Lebrija, Santander, al presidente Gustavo Petro

Bucaramanga

Luego de que el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, escribiera que “alcaldes que no presenten las iniciativas de acuerdo, alteran el orden público y salen de inmediato de su cargo por orden mía“, en el marco del paro nacional de campesinos que rechazan el incremento del avalúo catastral, ha generado reacciones de mandatarios en las zonas afectadas.

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El alcalde de Lebrija en Santander, Gabriel Martínez, se pronunció ante esta advertencia del mandatario y siendo su municipio uno de los más afectados en estos cinco días de paro.

“Hay que decir que no hay que crear más discordia y desinformación. Son dos temas los que se se tienen que discutir acá y se están discutiendo. Uno es el tema de los avalúos y estamos con el director del IGAC y se está generando toda una mesa de trabajo con diferentes veedores y diferentes personas, incluidos ahí dos gobernadores, uno de Boyacá, uno de el de Santander”.

En esta negociación se está solicitando que se revoque la decisión del IGAC y el incremento en los avalúos catastrales que afectan a predios en más de 500 municipios del país.

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El mandatario aseguró que luego de que el Instituto Agustín Codazzi haga lo propio, desde los municipios “nosotros hacemos lo correspondiente en el tema de las tarifas y en el tema de los descuentos por pronto pago”.

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