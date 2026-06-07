Fuertes lluvias obligan al cierre total de la vía Los Curos-Málaga por desbordamiento de quebrada

Las fuertes lluvias registradas durante las últimas horas provocaron el cierre total de la vía Los Curos-Málaga, uno de los principales corredores que comunica a varias provincias de Santander con el área metropolitana de Bucaramanga.

Según la Oficina para la Gestión del Riesgo de Desastres de Santander, la emergencia se presenta entre los sectores El Tope y Pozo Bravo debido al desbordamiento de la quebrada El Canelo y a la ocurrencia de fenómenos de remoción en masa.

Además, reportes preliminares indican que sobre la carretera cayó una gran cantidad de lodo, piedras y rocas, lo que obligó a suspender completamente el tránsito por este corredor vial.

Las autoridades realizan la evaluación de las condiciones del terreno y adelantan el seguimiento de la situación para determinar las acciones necesarias que permitan restablecer la movilidad de manera segura.

Entre tanto, la recomendación para los conductores es evitar desplazamientos por el sector y consultar los reportes oficiales sobre el estado de la vía antes de iniciar cualquier recorrido por esta zona del departamento.