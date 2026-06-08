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08 jun 2026 Actualizado 16:15

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Invías reactiva el cobro en el peaje de Oiba, Santander después de ocho meses

En los otros peajes en la vía Bucaramanga - Bogotá no hubo acuerdo.

Invías reactiva el cobro en el peaje de Oiba, Santander después de ocho meses

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Tras varias mesas de concertación entre la comunidad y el Invías se logró llegar a un acuerdo para que se reactivara, después de ocho meses, el cobro en el peaje de Oiba en Santander, esto en la vía que comunica a Bucaramanga con Bogotá.

Yesid Pinzón, director técnico y de estructuración del Invías, confirmó que junto a la comunidad y en representación del gobierno nacional “hemos llegado a un acuerdo para poder reactivar nuestro funcionamiento en el peaje”.

Aseguró Pinzón que se llegaron a unos acuerdos con la comunidad y que se le harán seguimiento desde la reactivación del cobro y que ahora se podrá avanzar en las obras y el mantenimiento de este corredor vial con el dinero recaudado allí.

Sin embargo, la situación no es la misma con la comunidad en los peajes de Curos y Curití, en este mismo corredor vial, pues allí no se logró llegar a un acuerdo y después de ocho meses se mantienen las talanqueras arriba.

Los diálogos con la comunidad en estos dos sectores continuará y se espera que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo y volver a reactivar estos cobros en los peajes que son del Invías,

Laura Basto Contreras

Laura Basto Contreras

"Comunicadora social - periodista egresada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, actualmente cursando...

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