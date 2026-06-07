Inundaciones arrasan cultivos de cebolla y afectan a más de 100 familias en Berlín, Santander

Más de 100 familias resultaron afectadas por las inundaciones registradas durante los últimos días en el corregimiento de Berlín, jurisdicción de Tona. Pues, las fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de ríos y crecientes que ingresaron a viviendas y zonas de cultivo.

De acuerdo con Erwin Rincón Camacho, uno de los campesinos afectados, la situación llevó a las autoridades municipales a declarar la calamidad pública mientras se adelanta la evaluación de daños y necesidades en la comunidad.

“Los fuertes aguaceros desbordaron los ríos y las crecientes. El agua se metió a los cultivos y a las casas”, relató Rincón.

Según las estimaciones entregadas por la comunidad, cerca de 50 hectáreas de cultivos resultaron afectadas. La mayor pérdida se concentra en la cebolla larga, considerada la principal actividad económica de Berlín y uno de los productos agrícolas más representativos de esta zona del departamento.

Además de la cebolla, también se reportan afectaciones en cultivos de papa criolla, papa negra y fresa.

La Alcaldía de Tona informó que funcionarios de la Oficina de Gestión del Riesgo realizarán la evaluación preliminar de daños para consolidar el censo de familias afectadas y definir las acciones de atención que se requieran.

Los campesinos hicieron un llamado al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Santander y a las autoridades municipales para que apoyen a las familias que resultaron afectadas por la ola invernal.