Ejército aclara extorsiones carcelarias en el Huila y refuerza seguridad territorial

Neiva

El brigadier general César Augusto Suárez, comandante de la Novena Brigada del Ejército Nacional, se refirió a los audios que han generado temor en el Huila y explicó su origen. “Son audios carcelarios que han venido saliendo en varios municipios del departamento y hacen que la gente sienta temor y logre pagar extorsiones”, señaló el alto oficial. Además, reiteró que estas acciones no corresponden a estructuras armadas ilegales en el territorio y llamó a la comunidad a no dejarse intimidar y denunciar estos hechos.

El general explicó que uno de los focos ha sido el municipio de Guadalupe, donde docentes suspendieron actividades por temor. Tras la intervención del Ejército y el Gaula, se aclaró la situación con la comunidad y avanza la normalización de clases. Además, fue convocado un consejo de seguridad en la zona.

Frente al panorama de orden público, indicó que durante abril se ha evidenciado una reducción en los homicidios. Este resultado, según explicó, obedece al trabajo articulado entre Ejército, Policía y otras instituciones. Asimismo, se han fortalecido las operaciones en zonas priorizadas del departamento para mantener la tranquilidad.

En cuanto a resultados operacionales, señaló que en lo corrido del año se han incautado más de 2.200 kilogramos de estupefacientes. Estas acciones han evitado la circulación de miles de dosis en las calles. Finalmente, reiteró el llamado a denunciar cualquier intento de extorsión a la línea 147 del Gaula y aseguró que se mantendrán los operativos para garantizar la seguridad de los huilenses.