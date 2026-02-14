Violencia contra líderes comunales debilita el trabajo social en Norte de Santander

Norte de Santander.

El reciente ataque armado contra la vivienda de la lideresa Yamile Vega Rodríguez, presidenta de Asojuntas Las Mercedes-Guamal-La Vega, en zona rural de Convención, volvió a encender las alertas sobre la seguridad de los dirigentes comunales en el departamento.

Desde la Confederación Comunal Nacional y Fedecomunal en Cúcuta, la secretaria de Derechos Humanos, Martha Maldonado, expresó su preocupación por la persistencia de hechos violentos contra dignatarios de juntas de acción comunal en Norte de Santander.

“Rechazamos todos los últimos hechos que se han presentado contra dignatarios de juntas de acción comunal. Esperamos que ojalá esta violencia pase y que no nos sigan afectando los liderazgos de Norte de Santander, porque eso desestabiliza mucho la participación de los líderes con las comunidades”, afirmó la dirigente a Caracol Radio.

Maldonado advirtió que las amenazas y atentados no solo ponen en riesgo la integridad de los líderes, sino que impactan directamente el funcionamiento de las organizaciones comunales.

“En las regiones donde se están presentando estos hechos de violencia se ha detenido todo el proceso. En estos instantes está muy debilitado el organismo comunal en primero y segundo grado de nuestro departamento”, señaló.

Según explicó, el temor ha generado un freno en la gestión comunitaria. “La gente, el temor en la parte psicológica, no deja actuar al liderazgo en pro de buscar beneficios a sus comunidades”, sostuvo.

La vocera también hizo un llamado para que cesen las agresiones y se garantice el ejercicio del liderazgo social.

“Esperamos, en el nombre de Dios, que toda esta violencia pase y que las cosas vuelvan otra vez a como antes estábamos con los liderazgos del Norte de Santander”, puntualizó.