Huila presenta agenda oficial del Festival del Bambuco en su edición 65

Neiva

El Huila oficializó la programación de la versión 65 del Festival del Bambuco en San Juan y San Pedro, una de las celebraciones culturales más importantes del país. Bajo el lema de unidad y tradición, el evento se proyecta como un homenaje a la identidad opita y a sus expresiones folclóricas. La agenda se desarrollará entre el 12 y el 29 de junio con cerca de 100 actividades en diferentes escenarios.

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Uno de los principales ejes de esta edición será la conmemoración de los 90 años de la composición del Sanjuanero Huilense, considerada el alma de estas festividades. Desde la organización destacaron que la planeación ha sido articulada entre entidades culturales y autoridades locales. Además, el festival contará con la participación de Indonesia como país invitado, que traerá una delegación cultural para enriquecer la programación.

Las cifras de este año evidencian un crecimiento significativo en la participación artística y logística del evento. Más de 4.200 artistas harán parte de la programación, junto a 25 parejas de baile y 10 orquestas regionales seleccionadas. Las tradicionales Rondas Sanpedrinas se realizarán del 25 de abril al 7 de mayo en distintos municipios, marcando el inicio de la fiesta en los territorios.

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Entre los eventos destacados están los concursos de composición e interpretación musical, el Día de la Achira y los encuentros de danza a nivel departamental, nacional e internacional. También sobresalen los desfiles temáticos que este año incorporan innovaciones visuales y narrativas, así como la Calle del Festival, que reunirá artistas nacionales e internacionales del 26 al 29 de junio.

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