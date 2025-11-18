Pedro Arias es el primer sanjuanero en coronarse atleta élite profesional en fisicoculturismo

Cartagena

Pedro Arias inscribió su nombre en la historia deportiva de San Juan Nepomuceno al convertirse en el primer atleta del municipio en alcanzar el título de élite profesional en fisicoculturismo, tras arrasar en el IFBB South America Muscle Show 2025, realizado en Cali. Arias dominó todas sus modalidades y fue coronado campeón absoluto de la categoría Classic Physique, uno de los logros más prestigiosos en esta disciplina en América del Sur.

Durante el evento, el sanjuanero compitió contra atletas de Argentina, Ecuador, Chile y Brasil. Su superioridad técnica, simetría muscular y dominio escénico lo llevaron a conquistar cuatro trofeos, tras ganar en Challenger (novatos), conseguir el absoluto en Challenger, obtener la categoría en Semi Pro y coronarse campeón absoluto en la modalidad Pro, donde recibió su carnet profesional.

Arias describió su triunfo como un momento único en su vida. “Me siento muy contento. Este título conseguido acá en Cali fue algo increíble, porque muchas personas luchan toda su vida por esto y no lo logran. Yo lo conseguí en mi tercera o cuarta competencia y me volví atleta élite pro”, afirmó emocionado. El sanjuanero resaltó el valor simbólico de este logro: “Soy el primer sanjuanero en coronarse atleta élite pro a nivel Colombia”.

El título alcanzado en Classic Physique representa un hito para la región. Posiciona a San Juan Nepomuceno como cuna de talento en deportes de alto rendimiento, especialmente en disciplinas que exigen preparación extrema, nutrición controlada y una rutina de entrenamiento rigurosa. Arias aseguró que ahora el reto será mayor: “Se viene competir ya a nivel profesional, no amateur. Toca seguir trabajando, seguir puliendo porque la exigencia va a ser más dura”, explicó.

El atleta también envió un mensaje a la comunidad. “No dejen de soñar. Miren dónde ha llegado un sanjuanero, hijo de un gallero y de una ama de casa. Por medio del deporte vamos lejos, representando a San Juan”, expresó, subrayando que este triunfo es apenas el inicio de metas más grandes en su carrera.

Arias destacó además el papel fundamental de su familia en el proceso. En especial, el acompañamiento de su esposa, a quien reconoció como clave en su preparación: “Mi esposa fue la que me llevó el tema de la alimentación al 100%. Ella se dedica a cambiar estilos de vida saludable”, dijo, señalando que el trabajo en equipo fue esencial para alcanzar la cima.

Con este triunfo, Pedro Arias se abre paso en el calendario internacional del fisicoculturismo profesional, llevando el nombre de San Juan Nepomuceno a escenarios de mayor exigencia y demostrando que desde los Montes de María también nacen campeones que trascienden fronteras.