Nuevos ataques contra la población civil en Briceño: una casa y un coliseo fueron los nuevos blancos

Otro ataque con explosivos a viviendas en Briceño: la reciente en la vereda Guriman.

Briceño- Antioquia

Ante los reiterados ataques contra la población civil por parte de los grupos armados ilegales que se enfrentan por el control del territorio en la zona rural de Briceño, Antioquia. El Ejército rechazó estas acciones que ponen en riesgo a los campesinos que no hacen parte del conflicto y lo catalogó como “violatorias a las normas y principios del DIH y DD. HH”.

Aparte del inmueble, la iglesia y el parque infantil de la vereda Las Auras afectados por un explosivo lanzado desde un dron por las disidencias, este martes se conoció que otro artefacto impactó el coliseo de la misma vereda, generando daños en la infraestructura.

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“Estas acciones terroristas mantienen en zozobra a las comunidades y vulneran su tranquilidad y seguridad. Por ello, se mantiene y se reforzará la presencia institucional en el área ”, manifestó la Séptima División del Ejército en su cuenta de X.

Caracol Radio también recibió información, la cual está relacionada con otra afectación a una casa, pero de la vereda Guariman, también de Briceño. Según las fuentes del territorio, la madrugada de este martes 21 de abril un explosivo cayó al lado de una casa donde habitan civiles, que generó daños en ventanales y dejó un cráter en la parte externa; por fortuna, no se reportan personas lesionadas, pero el miedo sí aumenta luego de la amenaza de alias Chalá de atacar viviendas de la ruralidad.

Suspensión de clases y atención en la alcaldía

La noche del lunes, la alcaldía municipal informó que, debido a las situaciones de orden público reportadas en este municipio del Norte de Antioquia, suspenden las clases presenciales en la Institución Educativa Antonio Roldán Betancur y en los Centros Educativos Rurales (CER) durante los próximos dos (2) días.

Mientras que en la alcaldía también se suspendió la atención presencial en la sede administrativa hasta el miércoles, aunque aclara que esta información podrá ser modificada de acuerdo con el desarrollo de la actual coyuntura.

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“Con el fin de no afectar la gestión administrativa y la atención al ciudadano, los funcionarios y contratistas desempeñarán sus labores bajo la modalidad de teletrabajo. Se invita a la comunidad a hacer uso de los canales digitales, correos electrónicos y líneas de atención dispuestas por cada dependencia”, dice el comunicado oficial.

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