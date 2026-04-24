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Concluyó reunión entre Petro y Delcy Rodríguez en Caracas: estos fueron los principales acuerdos

Concluyó uno de los encuentros más esperados de las últimas semanas: la reunión entre el presidente Gustavo Petro y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El encuentro se realizó en el Palacio de Miraflores después de que concluyera la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Colombia–Venezuela, que comenzó el pasado 23 de abril y terminó con la firma del acta entre los cancilleres Rosa Villavicencio e Yván Gil, formalizando, así, los acuerdos alcanzados en este encuentro, al que también asistieron los viceministros de Relaciones Exteriores, y los jefes de Misiones Diplomáticas de los dos países.

Desde las 2:00 de la tarde de este viernes, 24 de abril, comenzó la reunión privada entre los dos presidentes, junto a sus respectivas comitivas, integradas por parte del Gobierno colombiano por la canciller Villavicencio y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

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¿Cuáles son los avances logrados?

El encuentro concluyó cerca de las 4:00 de la tarde (hora Colombia), con una rueda de prensa que efectuaron los dos presidentes.

La presidenta (e) de Venezuela, Delcy Rodríguez, agradeció la visita de la delegación colombiana a Caracas y destacó que los puntos centrales de conversación fueron temas fronterizos, migratorios, consulares, educación, cultura, comercio, industria, turismo, asuntos ambientales, salud y de seguridad y defensa .

Por su parte, el mandatario colombiano explicó que acordaron profundizar la integración alimenticia, que incluirá nuevos modos de energía “porque los viejos demostraron atraer violencia en el mundo”.

¿Qué sigue?

Los dos presidentes, ahora, le apostarán a una integración eléctrica y de gas entre Venezuela y Colombia.

Otro de los puntos importantes que acordaron será trabajar de manera conjunta por combatir las mafias, por esto el mandatario colombiano señaló que van a ”configurar un esfuerzo común coordinado a fondo para liberar a los pueblos de la frontera de las mafias, dedicadas a diversas economías ilegales, comenzando por la cocaína, el oro ilícito, la trata de personas".

Puntos claves que trataron en el encuentro

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Frontera segura: acordaron realizar una acción conjunta para combatir las mafias y economías ilegales.

acordaron realizar una acción conjunta para combatir las mafias y economías ilegales. Recuperación del territorio: trabajarán en conjunto para que la frontera colombo-venezolana quede en manos de los pueblos y no del crimen.

trabajarán en conjunto para que la frontera colombo-venezolana quede en manos de los pueblos y no del crimen. Acción integral: ejecutarán una articulación militar, policial y social.

ejecutarán una articulación militar, policial y social. Integración binacional: avanzarán en labores de cooperación entre Colombia y Venezuela.

avanzarán en labores de cooperación entre Colombia y Venezuela. Seguridad alimentaria: apostarán por garantizar nutrición para la niñez.

apostarán por garantizar nutrición para la niñez. Energía para la paz: los dos países impulsarán las energías limpias, como base de integración.

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