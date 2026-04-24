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24 abr 2026 Actualizado 21:13

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Internacional

🔴EN VIVO | Reunión de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela: ÚLTIMAS NOTICIAS del encuentro

Conozca el minuto a minuto de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia Colombia.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia Colombia.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez. Foto: Presidencia Colombia.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Caracas, Venezuela, para sostener un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Lea más: Comienza en Caracas el encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: detalles de la reunión

El mandatario colombiano arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía hacia el mediodía, donde fue recibido por autoridades venezolanas, entre ellas el canciller Yván Gil.

Posteriormente, se trasladó a la Casa Amarilla en Caracas, escenario del primer cara a cara entre ambos jefes de Estado desde el cambio de gobierno en el vecino país.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: ÚLTIMAS NOTICIAS

Hay nuevos mensajes

Inicia la reunión ampliada entre delegaciones de Colombia y Venezuela en Caracas

El encuentro es encabezado por la presidenta (e) Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro.

Concluyó la reunión privada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez

Ahora se suman a la reunión ampliada entre las delegaciones de Colombia y Venezuela.

Seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera: Temas de la reunión Petro - Delcy Rodríguez

En minutos el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez finalizará

Más detalles de la reunión entre ambos jefes de Estado

Noticias de la reunión Petro - Delcy Rodríguez

Migración confirmó la ampliación del plazo para el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales de niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana.

Continúa la reunión entre el presidente Petro y Delcy Rodríguez

Más fotos de la reunión Petro - Rodríguez

Presidente Petro se reúne en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez

Presidente Petro llega a Venezuela

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