🔴EN VIVO | Reunión de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela: ÚLTIMAS NOTICIAS del encuentro
Conozca el minuto a minuto de la reunión entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homóloga de Venezuela, Delcy Rodríguez.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Caracas, Venezuela, para sostener un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.
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El mandatario colombiano arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía hacia el mediodía, donde fue recibido por autoridades venezolanas, entre ellas el canciller Yván Gil.
Posteriormente, se trasladó a la Casa Amarilla en Caracas, escenario del primer cara a cara entre ambos jefes de Estado desde el cambio de gobierno en el vecino país.
Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: ÚLTIMAS NOTICIAS
Inicia la reunión ampliada entre delegaciones de Colombia y Venezuela en Caracas
El encuentro es encabezado por la presidenta (e) Delcy Rodríguez y el presidente Gustavo Petro.
Concluyó la reunión privada entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez
Ahora se suman a la reunión ampliada entre las delegaciones de Colombia y Venezuela.
Seguridad, defensa, relaciones bilaterales, comercio y asuntos de frontera: Temas de la reunión Petro - Delcy Rodríguez
En minutos el encuentro entre Petro y Delcy Rodríguez finalizará
Más detalles de la reunión entre ambos jefes de Estado
Noticias de la reunión Petro - Delcy Rodríguez
Migración confirmó la ampliación del plazo para el Permiso Especial de Permanencia para representantes legales de niños, niñas y adolescentes con nacionalidad venezolana.
Continúa la reunión entre el presidente Petro y Delcy Rodríguez
Más fotos de la reunión Petro - Rodríguez
Presidente Petro se reúne en el Palacio de Miraflores con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez
Presidente Petro llega a Venezuela