🔴EN VIVO | Reunión de Gustavo Petro y Delcy Rodríguez en Venezuela: ÚLTIMAS NOTICIAS del encuentro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se encuentra en Caracas, Venezuela, para sostener un encuentro con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Lea más: Comienza en Caracas el encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: detalles de la reunión

El mandatario colombiano arribó al aeropuerto internacional de Maiquetía hacia el mediodía, donde fue recibido por autoridades venezolanas, entre ellas el canciller Yván Gil.

Posteriormente, se trasladó a la Casa Amarilla en Caracas, escenario del primer cara a cara entre ambos jefes de Estado desde el cambio de gobierno en el vecino país.

Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: ÚLTIMAS NOTICIAS