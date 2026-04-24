Comienza en Caracas el encuentro entre Gustavo Petro y Delcy Rodríguez: detalles de la reunión

Ya se encuentra el presidente Gustavo Petro en Caracas, para la reunión con la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

Hace pocos minutos arribó el presidente al aeropuerto internacional de Maiquetía, donde fue recibido por las autoridades venezolanas y el canciller Yván Gil.

En frente de la Casa Amarilla en Caracas, se encuentraron por primera vez el presidente Gustavo Petro y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, luego de la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

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Sobre las 2 de la tarde, se espera que comience la reunión privada entre los mandatarios, y sus respectivas comitivas presidenciales. Allí pondrán van a definir las líneas de acción conjuntas frente a los fenómenos que afectan la estabilidad en la frontera.

Posteriormente, sobre las 3:30 se desarrollará un encuentro ampliado entre los presidentes con las delegaciones oficiales entre ellos los Viceministros de Relaciones Exteriores, y los Jefes de Misiones Diplomáticas de Venezuela y Colombia, en el que se consolidarán los compromisos institucionales entre ambos países.