MinDefensa pidió retirar del Ejército a general señalado de usar soldados como empleados domésticos

Caracol Radio conoció un documento oficial del Ministerio de Defensa con fecha del 21 de abril de 2026, en el que se remite a la Presidencia de la República un proyecto de decreto “por el cual se retira del servicio activo a un Oficial General del Ejército Nacional”, identificado como el mayor general Pérez Mahecha Olveiro.

El documento, dirigido al secretario jurídico de la Presidencia, Augusto Alfonso Ocampo Camacho, señala la remisión formal del acto administrativo para surtir el trámite correspondiente, lo que abre la puerta a la salida del oficial de la institución.

La novedad revive la controversia que rodeó al general Olveiro Pérez Mahecha desde 2024, cuando W Radio reveló denuncias de soldados que integraban su esquema de seguridad y aseguraban haber sido obligados a realizar tareas domésticas en su residencia. Según esos testimonios, los uniformados habrían sido utilizados para “barrer, trapear, cocinar, lavar ropa y atender requerimientos personales del oficial y su familia”.

Tras esa publicación, el Ejército anunció una investigación disciplinaria interna para establecer si hubo abuso de autoridad y uso indebido de personal militar en actividades ajenas al servicio. Caracol Radio también reportó en su momento la apertura de esa indagación.

Posteriormente, en marzo de 2025, W Radio volvió a mencionar el caso al revelar que Pérez Mahecha sería designado inspector del Ejército, pese a que seguían pendientes respuestas sobre las denuncias.

Ahora, con este nuevo documento conocido por Caracol Radio, el Gobierno avanza en el trámite para su retiro del servicio activo. Por ahora no se conocen oficialmente las razones consignadas en el decreto ni la fecha en la que se haría efectiva la salida.

En 2024 W radio conoció en exclusiva el testimonio de uno de los soldados del Ejército Nacional que pertenecía hasta hace unos meses al esquema de seguridad del general Oliveira Pérez Mahecha. El uniformado denunció que el alto oficial abusó de su poder y lo utilizó a él y a sus compañeros, “como empleadas del servicio”, como también queda en evidencia en chats que se hicieron públicos.

Según el militar, en su caso tenía que barrer, trapear y hacerle el desayuno al general y a su familia. “Cuando llegué a Bogotá, el general me dijo que tenía que estar con la esposa, colaborarle a ella, prácticamente estar en la casa y ayudarle en lo que necesitara. Yo iniciaba labores a las 5 y media de la mañana y posteriormente hacia las labores de la casa, terminaba desayuno, organizaba cocina, después con los baños, el aseo de la casa, y la ropa tenía que meterla a la lavadora. Con los tres de la casa hacía lo mismo”.

“Por favor saqué tres tortas de carne de pollo de hamburguesa (…) Ponga leche sola y le pone café mariscal y me pone una carne a mí por favor. Para mi esposo una carne por favor, póngalas que ya vamos llegando y ni he comido nada”, le escribió la esposa del general al soldado en la mañana del 12 de octubre de 2023.

Además, denuncia que los otros integrantes del esquema también tenían labores asignadas y, de hecho, tuvieron que ayudar con el trasteo del general Pérez Mahecha.

“Había otros integrantes a los cuales los pusieron a compartir el trabajo, ya éramos varios, el trato lo hicimos nosotros mismos (…) a un compañero le tocaba la parte de los recibos y las administraciones, a otro le tocaba el tema de las citas médicas y así”.

“Lancero buenos días. Ponga 7 huevos, dos cafés con leche, dos porciones de queso. Cinco huevos duros y lo otro igual”, le escribió el general al soldado, añadiendo también que al momento de trapear no aplique Varsol en el piso.