Así será el primer encuentro entre Delcy Rodríguez y Gustavo Petro en Caracas: agenda y temas

Ya está todo listo en Caracas, para el primer encuentro entre el presidente Gustavo Petro y la mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

El presidente Gustavo Petro regresa a Caracas y lo recibirá Delcy Rodríguez con la cúpula de seguridad de ambos países. El tema central será el orden público y la amenaza de las estructuras criminales asentadas en la frontera que dependen del narcotráfico, como el Ejército de Liberación Nacional que se ubica a lo largo y ancho de los departamentos de Norte de Santander, Arauca y La Guajira.

La zona de frontera se encuentra militarizada, como le ordenó el presidente al ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien se encarga de la comitiva para garantizar la seguridad del encuentro.

¿Cómo será la agenda del encuentro?

El encuentro presidencial está planeado para las 2 de la tarde, cuando comenzará una reunión privada entre los mandatarios Delcy Rodríguez y Gustavo Petro, quienes estarán acompañados de sus comitivas presidenciales.

Luego, firmarán la suscripción del acta final de la tercera reunión de la Comisión de Vecindad de Integración Colombia – Venezuela, que comenzó ayer con la agenda bilateral y las discusiones entre los cancilleres Rosa Villavicencio e Yván Gil frente a los temas de interés para los dos países: Gestion del riesgo, salud, ambiente, temas aduaneros, fitosanitarios, de sanidad animal, penitenciarios, migratorios y de cooperación.

La reunión terminara con la foto oficial y con una rueda de prensa que ofrecerán los dos presidentes con las comisiones de este encuentro, tan importante para la reconfiguración de la relación entre Colombia y Venezuela.