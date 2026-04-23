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23 abr 2026 Actualizado 17:18

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Cúcuta

Avanza en Venezuela la Comisión de Vecindad con la participación de dirigentes políticos de Colombia

Este encuentro busca el fortalecimiento de relaciones entre ambos países.

Comisión de Vecindad. / Foto: @freddybernalven en IG.

Comisión de Vecindad. / Foto: @freddybernalven en IG.

Comisión de Vecindad. / Foto: @freddybernalven en IG.

Norte de Santander

Caracas es el epicentro donde dirigentes políticos de Colombia y Venezuela participen en la Comisión de Vecindad, una integración binacional que busca el trabajo conjunto entre ambos países, en puntos claves como economía y seguridad.

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William Villamizar, gobernador de Norte de Santander, quien participa en este encuentro, aseguró que “estamos aquí en la tercera reunión de la Comisión de Vecindad e Integración entre Colombia y Venezuela para poder fortalecer los lazos de integración que deben existir entre nuestra frontera y sacar adelante el desarrollo empresarial”.

El mandatario nortesantandereano aseguró que “traemos un mensaje especialmente en esta reunión de cancilleres y de los dos gobiernos aquí en Caracas”. Se espera que con la participación de William Villamizar, gobernador de Norte de Santander y Freddy Bernal, gobernador del Estado Táchira (Venezuela) se pueda tener un amplio espacio donde se traten las diferentes problemáticas que atraviesa esta zona fronteriza.

“Avanzando con paso firme en la integración binacional. Hoy participo en la 3era Reunión de la Comisión de Vecindad e Integración Venezuela - Colombia. Un honor compartir este espacio de trabajo con el M/G Izquierdo Torres, Director General de Fronteras; el Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar; y el Embajador de Venezuela en Colombia, Orlando Maniglia. Seguimos sumando esfuerzos por el bienestar de nuestras regiones fronterizas”, aseguró Bernal a través de sus redes sociales.

Lea también: Mal manejo de basuras por parte de la comunidad, sería la causante de inundación en Los Patios

Este encuentro sirve de antesala al encuentro entre los mandatarios de ambos países, que tiene como fecha este viernes 24 de abril.

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Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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