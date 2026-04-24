Chago y Daniela Sanjuanello, dos voces barranquilleras que ganan espacio en la música

La escena musical de Barranquilla sigue mostrando nuevos talentos que apuestan por propuestas auténticas y conectadas con sus raíces. Chago y Daniela Sanjuanello son dos de esas voces que, desde distintos contextos, comienzan a abrirse camino con producciones recientes que reflejan historias personales y una identidad artística en construcción.

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El artista barranquillero Chago presentó en los estudios de Caracol Radio su nueva canción titulada “La cigüeña”, un tema cargado de emoción que surge a partir de la espera de su hijo Joaquín. La canción, según explicó, recoge sentimientos íntimos y una conexión especial con ese momento de su vida.

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“La canción nace como nacen las canciones mágicas: hay dos maneras de escribir canciones: tú tienes una idea y la desarrollas de manera intelectual, y hay otra que tiene que ver más con el poder divino que conectas con una energía y uno es el medio por el cual llega a esa información aquí en la tierra, y así fue ‘La cigüeña’”, señaló el artista en diálogo con Caracol Radio.

“Kurva”, de Daniela Sanjuanello

Por su parte, Daniela Sanjuanello, cantautora barranquillera radicada en Miami, presentó su sencillo “Kurva” en una nueva versión en vivo. La artista ha logrado destacarse en el género pop, impulsada por su potente voz y su presencia en plataformas digitales como TikTok, Instagram y Spotify.

Sobre el origen de la canción, Sanjuanello explicó que nació de un ejercicio de introspección personal frente al espejo. “No te puedes seguir mintiendo”, fue la frase que marcó el punto de partida de esta producción musical, que conecta con experiencias emocionales y procesos de crecimiento personal.

Finalmente, la artista destacó el momento que vive la música local y el valor de las raíces en las nuevas generaciones. “Hay una revolución de sentido de pertenencia en los músicos barranquilleros y siento que es el momento de sentirnos muy orgullosos de nuestras raíces. Estábamos tratando de perseguir cosas y resulta que sus milagros ya estaban sucediendo alrededor de nosotros, y a veces no nos damos cuenta”, precisó.