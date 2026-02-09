Bad Bunny tras un medio tiempo histórico en el Super Bowl, recibe reconocimiento de otros músicos

¿Qué mensaje tenía el balón de Bad Bunny? Este fue el poderoso mensaje que envió en el Super Bowl

Bad Bunny irrumpió en el Super Bowl LX con un medio tiempo íntegramente en español y detonó reacciones inmediatas de artistas de primera línea: Residente, Rosalía, Ricky Martin y Lady Gaga celebraron el impacto cultural y la narrativa puertorriqueña del show.

Residente publicó imágenes junto a Benito en Instagram con un mensaje de orgullo hacia el boricua, reforzando el carácter simbólico del espectáculo para la comunidad latina.

Desde España, Rosalía compartió en Instagram Stories un saludo directo —“Felicidades leyenda”— que apuntaló la dimensión global del alcance del show.

Ricky Martin, invitado sorpresa en el escenario, expresó en Instagram que necesitó “horas” para procesar el “tsunami de emociones”, subrayando la carga afectiva de una puesta en escena que conectó generaciones del pop latino.

Lady Gaga, coprotagonista del segmento salsero, agradeció en Instagram la invitación y definió su aparición como “un honor absoluto”, luego de interpretar una versión en salsa de “Die With a Smile” y bailar con Benito.

Otras voces se sumaron: Kacey Musgraves (en X) destacó que el show la hizo sentirse “más orgullosamente americana”, mientras Doechii calificó la actuación como “histórica”. Jennifer Lopez y Shakira también dejaron halagos en Instagram.

El momento salsero tuvo eco en referentes del género. El medio especializado Salsa Vida remarcó que la salsa no fue un guiño decorativo, sino un segmento central con orquesta y bailadores, lo que potencia visibilidad y legitimidad del ritmo en la mayor vitrina televisiva. Asimismo, productores y salseros como Tony Succar y la cantante Daniela Darcourt reaccionaron a la publicación de Gaga, celebrando la exposición del género.

En conjunto, las reacciones consolidaron la presentación de Bad Bunny como un hito para la música en español en el principal evento deportivo de EE. UU., con un medio tiempo que combinó identidad, baile y un mensaje final de unidad.