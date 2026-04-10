Banda sonora de Artemis II: Esta es la lista de las canciones con las que despertaba la tripulación. Cortesía: Cuenta de X de la NASA

Desde el despegue de la misión Artemis II, todo lo que ha pasado con la tripulación ha sido de bastante interés a los ojos del mundo, pasando por la comida, sus horas de sueño, sus actividades, incluso el baño, pero algo que ha macado la diferencia es que la NASA despierta diariamente a los cuatro tripulantes con una canción distinta. Este ritual busca motivarlos y acompañarlos durante sus actividades en el espacio, aportando un momento de energía al comienzo de cada jornada.

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La tripulación conformada por los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes participan en esta misión que marca un paso clave en los planes de exploración lunar, amerizarán hoy en la tierra.

¿Cuáles son las canciones con las que despertaba la tripulación de Artemis II?

La NASA compartió públicamente la lista de canciones elegidas por los astronautas, honrando una costumbre que une a cada misión desde los días del programa Apolo y estableciendo, además, un récord: la misión recorrió 406.225 kilómetros desde la Tierra, lo que permitió a la tripulación contemplar la cara oculta de la Luna bajo la luz del día.

Las canciones están disponibles a través de Spotify, la plataforma de streaming musical, y en redes sociales, fortaleciendo la conexión entre los astronautas y el público.

Allí en Spotify, se puede ver la lista de canciones llamada ‘Artemis II Wake -Up Songs’ que cuenta con un total de 10 canciones.

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Esta es la lista de canciones:

Under Pressure – Queen & David Bowie;

Pink Pony Club – Chappell Roan;

Green Light – John Legend (con André 3000);

Sleepyhead – Young & Sick;

In a Daydream – Freddy Jones Band;

Working Class Heroes (Work) – CeeLo Green;

Good Morning – Mandisa & TobyMac;

Tokyo Drifting – Denzel Curry & Glass Animals.

¿Cuándo regresa la misión Artemis 2 de la Nasa a la Tierra?

La cápsula Orión de la Misión Artemis 2 regresará este viernes, 10 de abril, a la Tierra, aunque lo hará con un amerizaje, una maniobra de aterrizaje controlado en el océano Pacífico, cerca de la costa de California, Estados Unidos.

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¿Cómo será el amerizaje?

Está previsto que el módulo de la tripulación, que transporta a los cuatro astronautas, se separe del módulo de servicio, que impulsa y propulsa la nave.

La velocidad de la nave será de casi 39.000 kilómetros por hora cuando entre en la atmósfera. Después empleará paracaídas para reducir su velocidad a unos 540 km/h y después a 32 km/h o menos. Entonces caerá en el océano Pacífico.

Tras el amerizaje, los equipos de recuperación de la NASA y de la Marina estadounidense estabilizarán la cápsula Orión y ayudarán a la tripulación a subir a los helicópteros que los llevarán al USS John P. Murtha. La tripulación se someterá a evaluaciones médicas en el buque antes de volver a tierra firme. Finalmente volarán al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston.

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