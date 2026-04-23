VIDEO: sector energético respalda sobretasa de energía para usuarios de Air-e, según Minminas

En medio del 9° Encuentro y Feria Renovables Latam, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, aseguró que la sobretasa de ocho pesos por kilovatio/hora propuesta por el Gobierno Nacional para los usuarios de Air-e cuenta con un respaldo “casi unánime” por parte del sector energético en el país.

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El jefe de la cartera defendió la medida, que comenzaría a cobrarse a partir de este año como parte de una estrategia para mitigar la crisis del servicio eléctrico en la región Caribe. Según explicó, el apoyo no solo proviene de las zonas directamente afectadas, sino también de otras regiones del país.

“Ustedes vieron que esa medida tiene apoyo casi unánime de todo el sector energético. Que lo apoyan en la costa, uno dice, pues es lógico, pero lo apoyan desde Bogotá, desde Antioquia, es decir, distintas partes del país, quienes han entendido, como hemos dicho nosotros, que el problema de la costa Caribe no es un problema regional, es un problema nacional”, afirmó el ministro.

Palma también detalló que el Gobierno ha avanzado en el proceso de análisis de la propuesta, tras la publicación del proyecto y la recepción de comentarios por parte de distintos actores.

“Publicamos, recogimos un montón de comentarios, estamos confrontando esos comentarios, respondiéndolos, que es el ejercicio legal y democrático, y esperamos tener una decisión pronto”, señaló.

Estratos 1 y 2 no sentirán un incremento en su tarifa

El ministro agregó que una de las prioridades del Ejecutivo es proteger a los usuarios más vulnerables. En ese sentido, indicó que el presidente de la República ha dado instrucciones claras para evitar que los hogares de menores ingresos se vean afectados por la medida.

“El presidente nos ha pedido, tanto al superintendente como al suscrito, que protejamos a los más débiles, es decir, que los estratos 1 y 2, obviamente no sientan un incremento en su tarifa. Al final alguien debe ayudar a contribuir”, explicó.

Finalmente, Palma reconoció que la iniciativa responde también a la falta de herramientas fiscales previamente propuestas por el Gobierno.

“No fueron tres reformas tributarias que presentamos que el Congreso le negó, que le negó al país donde teníamos medidas destinadas al sector energético. Entonces nos toca buscar una salida porque lo más irresponsable para nosotros sería no dejar medidas que pudiesen mitigar el impacto que está generando la situación de Air-e”, concluyó.

La sobretasa continúa en evaluación por parte del Gobierno, mientras se define su implementación definitiva en el marco de las medidas para estabilizar el sistema energético en la región Caribe.