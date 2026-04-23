VIDEO: Paloma Valencia denuncia que Oviedo habría sido intimidado por extorsionistas en el Atlántico

La candidata presidencial, Paloma Valencia, denunció que su fórmula a la vicepresidencia, Juan Daniel Oviedo, fue intimidado por un presunto extorsionista, en medio de una correría política en el Atlántico.

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La noticia la dio a conocer desde Barranquilla durante el lanzamiento de su Política de Seguridad, ante un eventual Gobierno.

“Me contaba Oviedo que en Soledad estaba grabando un vídeo donde denunciaba la extorsión y apareció el extorsionista a decirle que no podía grabar eso. Se sienten dueños de nuestras calles, se sienten seguros caminando por Soledad, por Barranquilla, por el Cauca, por Nariño. Los primera orden que daremos será una acción envolvente de la Fuerza Pública para que con inteligencia y certeza capturemos a todos los extorsionistas”, dijo.

En su visita a Barranquilla, la candidata también aseguró que si llega a la Casa de Nariño frenará de manera definitiva los traslados de cabecillas criminales a cárceles de la ciudad.