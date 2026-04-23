Ministra Irene Vélez: Urge ahorro de agua y energía en el país por el fenómeno de El Niño

La ministra de Ambiente y directora de la ANLA, Irene Vélez, hizo un llamado urgente a implementar medidas de ahorro de agua y energía ante la posible llegada del fenómeno de El Niño desde septiembre, durante su intervención en el Encuentro y Feria Renovables Latam.

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“Lo más seguro es que se vaya a desatar un fenómeno del niño desde septiembre. Eso quiere decir que los programas de ahorro son absolutamente esenciales”, afirmó la funcionaria, al advertir sobre los efectos de menores lluvias y olas de calor en el país.

La ministra explicó que este fenómeno no se puede evitar, pero sí mitigar sus impactos con acciones anticipadas. “En eso consiste evitarlo (…) lo que llama es a moderar los impactos y prepararnos para hacer una gestión adecuada de los recursos”, señaló.

Revisar la operación del sistema energético

Vélez también enfatizó en la necesidad de revisar la operación del sistema energético, teniendo en cuenta la alta dependencia de las hidroeléctricas.

“Que se revisen también los modelos de operación, particularmente para el sector hidroeléctrico, porque el 70% de nuestra matriz depende de eso”, sostuvo.

Finalmente, hizo un llamado directo a distintos sectores para tomar medidas preventivas frente al posible estrés hídrico.

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“Los acueductos deben estar revisando todo su proceso de operación, el sector eléctrico que es privado debe estar también observando cuáles las medidas que debe tomar (…) y muy especialmente el sector agrícola”, puntualizó.