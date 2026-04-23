Valledupar se prepara para vibrar con el 59.º Festival de la Leyenda Vallenata

Con un homenaje a los íconos del folclor Israel Romero y Rafael Orozco, así como a la histórica agrupación Binomio de Oro de América, la ciudad de Valledupar se alista para recibir una nueva edición del Festival de la Leyenda Vallenata, que este 2026 llega a su versión número 59 con una amplia agenda cultural, musical y folclórica.

La programación arrancará el sábado 25 de abril con el tradicional Desfile de Jeep Willys Parranderos en el Parque de la Leyenda Vallenata Consuelo Araujonoguera, uno de los escenarios más emblemáticos del evento. Desde el domingo, las actividades se extenderán a diferentes puntos de la ciudad, incluyendo concursos infantiles, eventos deportivos como el Partido de las Estrellas en el Estadio Armando Maestre Pavajeau, y espacios familiares como el concurso de pintura en el Centro Comercial Mayales Plaza.

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A partir del lunes 27 de abril, el festival entra en su fase competitiva con las primeras rondas de los concursos de acordeón en categorías infantil, juvenil, aficionado y femenino, que tendrán como escenarios el Centro Recreacional La Pedregosa y el Parque Los Algarrobillos. Los participantes deberán interpretar los tradicionales aires vallenatos: paseo, merengue, son y puya, pilares del género.

Uno de los eventos más coloridos, el Desfile de Piloneras, se tomará las calles de Valledupar los días 28 y 29 de abril, reuniendo a niños, jóvenes y adultos en una manifestación cultural que rinde homenaje a las tradiciones del Caribe colombiano.

El miércoles 29 de abril será una jornada clave con la ceremonia inaugural en el Parque de la Leyenda Vallenata, que incluirá una revista musical en honor a los homenajeados y presentaciones de artistas como Karen Lizarazo y Mono Zabaleta, entre otros. Ese mismo día se desarrollará un foro académico sobre el futuro creativo del vallenato en la Fundación Universitaria del Área Andina.

Durante los días siguientes, el festival combinará competencias, actividades culturales y espectáculos musicales. El jueves 30 de abril se vivirá una de las jornadas más intensas con semifinales, finales infantiles y la gran cabalgata, además de la presentación de artistas como Silvestre Dangond, Danny Ocean y Peter Manjarrés.

El viernes 1 de mayo se llevará a cabo la develación de una escultura en honor a Israel Romero y Rafael Orozco en el Ecoparque del río Guatapurí, seguida por las finales de piqueria y acordeonera mayor. La jornada cerrará con presentaciones de Guayacán Orquesta y Jean Carlos Centeno.

El festival culminará el sábado 2 de mayo con las finales de acordeón profesional y canción vallenata inédita, en una noche que reunirá a figuras de talla internacional como J Balvin, junto al Binomio de Oro de América, Churo Díaz y Elder Dayán.

Además de la agenda musical, el festival contará con exposiciones de arte internacional del 25 de abril al 5 de mayo en distintos espacios culturales de la ciudad, consolidando al evento como una plataforma integral para la promoción del arte y la cultura.

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Con esta programación, el Festival de la Leyenda Vallenata reafirma su papel como uno de los eventos culturales más importantes de Colombia, atrayendo a miles de visitantes y manteniendo viva la tradición del vallenato, patrimonio inmaterial de la nación.

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