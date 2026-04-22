El 59° Festival de la Leyenda Vallenata rinde homenaje a Rafael Orozco y El Binomio de Oro

La Fundación Festival de la Leyenda Vallenata presentó la programación oficial de la edición número 59 del evento, que este año rinde homenaje a Israel Romero, Rafael Orozco y El Binomio de Oro de América.

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El festival se llevará a cabo del 25 de abril al 2 de mayo de 2026, con una agenda que combina concursos, desfiles, foros culturales y espectáculos musicales de talla internacional.

El Parque de la Leyenda Vallenata “Consuelo Araujonoguera” será el epicentro de las principales actividades, incluyendo la ceremonia inaugural y las grandes finales de los concursos de acordeón, piqueria y canción vallenata inédita.

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Entre los artistas invitados destacan Silvestre Dangond, Juancho de la Espriella, Danny Ocean, Peter Manjarrés, Iván Villazón, Guayacán Orquesta, Jean Carlos Centeno, J Balvin, Churo Díaz y Elder Dayán, quienes se presentarán en los espectáculos musicales y culturales que acompañan las finales de los concursos.

El festival también contará con la develación de una escultura en homenaje a Israel Romero y Rafael Orozco, reafirmando el legado del Binomio de Oro como una de las agrupaciones más influyentes en la historia del vallenato.

Con esta programación, el Festival de la Leyenda Vallenata se consolida como el evento cultural más importante de la región, preservando las raíces del género y proyectándolo hacia nuevas generaciones.