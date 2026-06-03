Liberan a cinco conductores retenidos en el Cesar

Los cinco conductores que habían sido secuestrados en el departamento del Cesar recuperaron su libertad en las últimas horas, según confirmó la gobernadora del departamento, Elvia Milena Sanjuán.

De acuerdo con la información, las víctimas fueron abandonadas por sus captores en una zona rural y posteriormente caminaron hasta llegar a Santa Isabel, corregimiento ubicado en jurisdicción del municipio de Curumaní.

Pese a la liberación de las cinco personas, las autoridades mantienen desplegadas operaciones militares y policiales en el área donde ocurrieron los hechos. El objetivo es ubicar y capturar a los responsables de esta acción violenta que alteró la tranquilidad en esta zona del centro del Cesar.

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Fuentes oficiales indicaron que los operativos continúan de manera coordinada entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, quienes adelantaron un consejo de seguridad este miércoles.

Las autoridades no han entregado mayores detalles sobre el estado de salud de los conductores ni sobre los avances de la investigación.