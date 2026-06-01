Consejo de Estado mantiene suspensión provisional del rector de la Universidad Popular del Cesar

El Consejo de Estado mantuvo la suspensión provisional de la elección de Guillermo Andrés Echavarría Gil como rector de la Universidad Popular del Cesar para el período 2026–2030, al resolver los recursos que buscaban dejar sin efecto la medida adoptada semanas atrás dentro del proceso de nulidad electoral.

La Sección Quinta sostuvo que, en esta etapa del proceso, se mantiene el criterio según el cual los aspirantes debían demostrar el cumplimiento de los requisitos al momento de la inscripción. Bajo ese análisis preliminar, el tribunal consideró que persisten las dudas sobre el cumplimiento del tiempo mínimo de experiencia académica exigido para ocupar el cargo.

Durante el trámite, la defensa del rector, el Consejo Superior de la universidad y el Ministerio de Educación argumentaron que la experiencia podía contabilizarse hasta una etapa posterior del proceso electoral y cuestionaron la interpretación aplicada por el alto tribunal. Sin embargo, el Consejo de Estado mantuvo la medida cautelar y continuará con el estudio de fondo de la demanda.

La decisión no significa que el proceso haya terminado ni constituye un fallo definitivo sobre la elección, pero sí deja vigente la suspensión mientras avanza el análisis judicial sobre la legalidad del nombramiento.