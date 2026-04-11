Gobierno firmará decreto de reparación sindical el 1 de mayo, asegura ministro Sanguino

Desde Valledupar, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el próximo primero de mayo se firmará un decreto de reparación colectiva para el movimiento sindical.

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“El próximo primero de mayo en el marco de la gran movilización de los trabajadores del mundo y de los trabajadores de Colombia el presidente de la República firmará el decreto de reparación colectiva del movimiento sindical. Un decreto que expresa el plan de reparación colectiva que hemos construido con el movimiento sindical y que establece 180 acciones de reparación para el movimiento sindical”, dijo.

Sanguino insistió en que la medida busca cerrar un ciclo histórico de violencia contra los trabajadores organizados. “Nunca más en Colombia debe considerarse la actividad sindical como una actividad objeto de persecución y de asesinato. Nunca más en Colombia debe criminalizarse ni estigmatizarse la actividad sindical y la organización sindical”, afirmó durante el acto de homenaje a víctimas del conflicto y la violencia antisindical.

El jefe de la cartera destacó además los avances en derechos laborales impulsados por el Gobierno. “Hemos en este gobierno producido una reforma laboral la reforma social más importante desde la expedición de la constituci de 1991”, aseguró, atribuyendo su aprobación a la movilización del movimiento trabajador y al liderazgo del Ejecutivo.

También defendió las decisiones económicas del Gobierno, en especial el aumento del salario mínimo. “Este presidente tomó una decisión valiente y audaz que desafía a las vacas sagradas de la economía y de las políticas neoliberales en Colombia”, dijo, al señalar que la medida ha beneficiado a millones de trabajadores y sectores como soldados, internos de medicina y la economía popular.

Finalmente, Sanguino señaló la dimensión histórica de la violencia contra el sindicalismo en Colombia. “El mundo nos ve con horror y nosotros debemos mirar al mundo con cierta vergüenza”, expresó Sanguino.