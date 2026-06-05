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05 jun 2026 Actualizado 11:24

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Ape Cuello rompe el silencio sobre la segunda vuelta presidencial: esto dijo

Su pronunciamiento se da luego de que Abelardo De La Espriella lo calificara como “sujeto impresentable”

Ape Cuello rompe el silencio sobre la segunda vuelta presidencial

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A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el representante a la Cámara por el Cesar, Ape Cuello, se pronunció a través de un video publicado en sus redes sociales sobre eventuales respaldos a alguno de los candidatos que se disputan en llegar a la Casa de Nariño.

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El congresista aseguró que durante los últimos meses ha recibido múltiples preguntas sobre cuál será su posición frente a la contienda electoral y si respaldará públicamente a alguno de los candidatos que disputan la Presidencia de la República.

“Joda, pero llevan tres meses pendientes, esperando una insinuación, una publicación mía que oriente el voto a Presidencia”, expresó Cuello en el mensaje difundido en sus plataformas digitales.

Sin embargo, el representante dejó claro que no dará ninguna directriz política a sus simpatizantes y electores en el departamento del Cesar. Por el contrario, manifestó que cada ciudadano debe tomar su propia decisión en las urnas.

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“A los que me eligieron a mí representante a la Cámara en el Cesar, voten por el candidato de sus preferencias, por el que el corazón les diga, por ese es que tienen que votar”, afirmó.

Pronunciamiento en medio de una reciente controversia

Las declaraciones de Ape Cuello se producen en medio de una polémica luego de que Abelardo de la Espriella rechazara públicamente cualquier cercanía o alianza con el congresista cesarense y aseguró que no existe relación política entre ambos.

A través de sus redes sociales, De la Espriella calificó a Cuello como un “impresentable sujeto” y manifestó que no ha recibido ni solicitado apoyo político de su parte, en respuesta a especulaciones surgidas durante la campaña de segunda vuelta.

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