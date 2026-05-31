Fue trasladado un puesto de votación en Pailitas tras ataque con drones a pelotón militar

Las autoridades del Cesar decidieron trasladar un puesto de votación ubicado en zona rural del municipio de Pailitas, luego de un ataque con drones contra un pelotón del Ejército Nacional que dejó un militar herido, en medio de los preparativos de seguridad para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo.

La decisión fue adoptada durante la instalación del Puesto de Mando Unificado (PMU) liderado por la Secretaría de Gobierno Departamental, en el que participaron autoridades nacionales, organismos de control, Fuerza Pública y representantes de los partidos políticos.

De acuerdo con la información oficial, el ataque ocurrió en la tarde de este viernes en la vereda El Llano, jurisdicción donde opera el Batallón Especial Energético y Vial No. 3 “General Pedro Fortul”, adscrito a la Décima Brigada del Ejército Nacional.

Tras los hechos, las autoridades determinaron trasladar la mesa de votación de la vereda Los Llanos hacia la zona urbana de Pailitas, con el objetivo de garantizar la seguridad de los electores y del personal encargado del proceso electoral.

La mesa afectada cuenta con un potencial de 150 votantes, quienes serán movilizados hasta el nuevo punto habilitado para ejercer su derecho al voto.

Durante el PMU también se confirmó la presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, delegado por el Gobierno Nacional para acompañar la jornada electoral en el Cesar, así como representantes del Ministerio del Interior, la Fuerza Pública, el Ministerio Público y autoridades electorales.

Además, cinco parlamentarios de la Unión Europea participarán como observadores internacionales de las elecciones en el departamento. A ellos se suman 60 observadores de la Misión de Observación Electoral (MOE), distribuidos en 12 municipios del Cesar, además de delegados de la ONU.

La Gobernación del Cesar informó que destinó una inversión de 517 millones de pesos para garantizar la logística y funcionamiento de las 2.754 mesas de votación habilitadas en los 25 municipios del departamento.

Según el censo de la Registraduría Nacional, en el Cesar están habilitados para votar 929.139 ciudadanos durante la jornada presidencial de este domingo.