Avianca aumenta su operación a Valledupar con más de 10.500 asientos por el Festival Vallenato

El Festival de la Leyenda Vallenata ya empieza a impactar la movilidad aérea hacia Valledupar, en medio del aumento de viajeros hacia la capital del Cesar.

Avianca anunció que dispondrá más de 10.500 asientos en 60 vuelos entre el 27 de abril y el 3 de mayo, como respuesta al incremento de pasajeros durante esta temporada, considerada una de las más dinámicas para la región.

La operación incluye vuelos adicionales en temporada y en fechas clave como el 29 de abril y el 3 de mayo, cuando se prevé el mayor flujo de asistentes al evento, lo que evidencia la presión que este tipo de festividades genera sobre la capacidad de transporte.

Actualmente, la compañía mantiene 28 frecuencias semanales en la ruta directa Bogotá–Valledupar, equivalentes a 56 vuelos por semana, lo que consolida esta conexión como uno de los principales accesos a la ciudad durante todo el año.

El aumento en la oferta aérea se da en un contexto de alta demanda turística impulsada por el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más representativos del país, que cada año atrae miles de visitantes y dinamiza distintos sectores de la economía local.

En ese escenario, la conectividad aérea juega un papel clave para garantizar el flujo de viajeros, especialmente en una ciudad donde la operación regular depende en gran medida de una sola aerolínea.

El refuerzo de la operación se enmarca en una tendencia recurrente durante temporadas de alta demanda, en las que las aerolíneas ajustan su capacidad para responder al aumento de viajeros, especialmente en destinos con fuerte atractivo cultural y turístico.

La aerolínea Avianca anunció que dispondrá más de 10.500 asientos en 60 vuelos entre el 27 de abril y el 3 de mayo, como respuesta al incremento de pasajeros durante esta temporada, considerada una de las más dinámicas para la región.

La operación incluye vuelos adicionales en fechas clave como el 29 de abril y el 3 de mayo, cuando se prevé el mayor flujo de asistentes al evento, lo que evidencia la presión que este tipo de festividades genera sobre la capacidad de transporte.

Actualmente, la compañía mantiene 28 frecuencias semanales en la ruta directa Bogotá–Valledupar, equivalentes a 56 vuelos por semana, lo que consolida esta conexión como uno de los principales accesos a la ciudad durante todo el año.

El aumento en la oferta aérea se da en un contexto de alta demanda turística impulsada por el Festival Vallenato, uno de los eventos culturales más representativos del país, que cada año atrae miles de visitantes y dinamiza distintos sectores de la economía local.

En ese escenario, la conectividad aérea juega un papel clave para garantizar el flujo de viajeros, especialmente en una ciudad donde la operación regular depende en gran medida de una sola aerolínea.

Avianca, que mantiene presencia permanente en Valledupar durante las 52 semanas del año, ha sostenido el crecimiento del tráfico en esta ruta. En 2024 movilizó más de 450 mil pasajeros y en 2025 cerca de 425 mil, mientras que en los primeros meses de 2026 ya supera los 78 mil viajeros transportados.

El refuerzo de la operación se enmarca en una tendencia recurrente durante temporadas de alta demanda, en las que las aerolíneas ajustan su capacidad para responder al aumento de viajeros, especialmente en destinos con fuerte atractivo cultural y turístico.

Este comportamiento también pone de relieve los retos en infraestructura y capacidad de transporte en ciudades intermedias, donde eventos masivos pueden generar picos de demanda que superan la operación habitual.

Este comportamiento también pone de relieve los retos en infraestructura y capacidad de transporte en ciudades intermedias, donde eventos masivos pueden generar picos de demanda que superan la operación habitual.