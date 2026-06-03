Gobernación del Cesar denuncia “pesca milagrosa”: cinco conductores habrían sido secuestrados

La retención de cinco conductores y el hurto de igual número de vehículos en una vía rural del departamento del Cesar encendieron las alarmas de las autoridades, que atribuyen preliminarmente el hecho a integrantes del ELN.

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El caso ocurrió en el kilómetro 6 de la vía que comunica a San Roque con La Jagua de Ibirico, en jurisdicción del municipio de Curumaní.

De acuerdo con información entregada por la Gobernación del Cesar, hombres armados interceptaron varios vehículos que transitaban por el corredor vial y obligaron a sus conductores a descender. Posteriormente, los ocupantes fueron llevados hacia un sector conocido como El Triunfo, mientras los responsables se apoderaban de los automotores.

La administración departamental informó que la situación fue puesta en conocimiento del ministro de Defensa y de las autoridades competentes, que adelantan operativos para establecer el paradero de las personas retenidas. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el estado de salud de los conductores ni se conocen exigencias por parte de los captores.

Vehículos raptados

Entre los vehículos reportados como hurtados se encuentran una tractomula marca Kenworth de placas venezolanas, una camioneta perteneciente a la empresa Vanti, un camión destinado al transporte de carga refrigerada, un camión sin carga y un vehículo tipo urbo que movilizaba víveres.

La Gobernación del Cesar rechazó los hechos y pidió respeto por la vida e integridad de los cinco conductores. Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para suministrar cualquier información que pueda contribuir a la ubicación de las víctimas y de los vehículos, a través de los canales dispuestos por las autoridades.

Escenario de secuestros y retenes ilegales

El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, confirmó que hombres armados interceptaron varios vehículos que transitaban por la carretera y, en un lapso de entre cinco y diez minutos, se llevaron cinco automotores junto con sus conductores.

El hecho ha generado preocupación entre habitantes y transportadores debido a que revive el recuerdo de las llamadas “pescas milagrosas”, una modalidad utilizada por grupos armados ilegales durante los años más intensos del conflicto armado.

Esquivel recordó que este corredor fue históricamente escenario de secuestros y retenes ilegales, aunque destacó que durante los últimos años no se habían presentado acciones similares.

“Ese era un sector donde hace muchos años eran frecuentes las pescas milagrosas y los secuestros. Por fortuna, esa situación había desaparecido, pero este hecho nos obliga a reforzar las medidas de seguridad”, afirmó.